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        Türk firması 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet satıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İstanbul'da üç kuşaktır savunma sanayi alanında üniforma üretimiyle faaliyet gösteren firma, 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet ile ekipman ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:35
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        Türk firması 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet satıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İstanbul'da üç kuşaktır savunma sanayi alanında üniforma üretimiyle faaliyet gösteren firma, 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet ile ekipman ihraç ediyor.

        Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı", alanında uzman katılımcıların panelleriyle tamamlandı.

        Etkinliğe katılan Raf Askeri Tekstil (Raff Military Textile) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yükseloğlu, AA muhabirine, 1940'tan bu yana asker, polis ve itfaiyeci kıyafetleri ile ekipmanlarının üretimini yaptıklarını, 2000'den itibaren de ihracata ağırlık verdiklerini söyledi.

        Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında iyi bir ivme yakaladığını dile getiren Yükseloğlu, kendilerinin de bu sektörde tekstil alanında destek verdiklerini kaydetti.

        Firma olarak Afrika pazarında güçlü bir varlığa ulaştıklarını anlatan Yükseloğlu, "24 yıldır Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Moritanya'dan Madagaskar'a kadar 45 Afrika ülkesinde varız. Kamuflaj elbiseleri, botlar, bir ordunun ihtiyacı olan ürünleri ihraç ediyoruz. En iyi şekilde Türk kalitesini oraya taşıyoruz." dedi.

        Afrika'nın farklı iklim ve coğrafi koşullarına uygun kıyafetler tasarladıklarını aktaran Yükseloğlu, kıta genelinde birçok ülkenin savunma ve güvenlik kurumlarına doğrudan tedarik sağladıklarını bildirdi.

        Uzun yıllar kıtada faaliyet gösterdikleri için güçlü bir iletişim ağı ve güven ortamı oluşturduklarını vurgulayan Yükseloğlu, bu tecrübeyi Türkiye'deki farklı sektörlerin Afrika'ya açılmasında da kullandıklarını vurguladı.

        - Yeni hedef Latin Amerika

        Eray Yükseloğlu, bu yıl Afrika kıtasındaki ticaret hacmini artırarak bölgedeki stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeyi ve yeni pazarlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

        "Afrika'nın dışında Latin Amerika'ya açılmayı planlıyoruz. 5 yıldır bununla ilgili ciddi bir hazırlık içindeyiz. Kolombiya, Panama ve Şili'de ziyaretlerimiz oldu. Bu pazara girebilmek için sürekli kafa yoruyoruz, efor sarf ediyoruz. Dijital pazarlamadan tutun da yerindeki satışa kadar bir çaba içerisindeyiz. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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