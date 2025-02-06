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        Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi

        Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:57
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        Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi
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        Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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