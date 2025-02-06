Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te park halindeki otomobilde yangın çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te park halindeki otomobilde yangın çıktı
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Serik Devlet Hastanesi açık otoparkında bulunan Hasan Ali Kahya'ya ait 07 DP 343 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Araç sahibi Hasan Ali Kahya, gazetecilere, aracının park edip çalışmak için hastaneye gittiğini belirterek, "Arkadaşlarım aradı ve aracımın yandığını söylediler. Aracım park halindeydi. Herhangi bir teknik arızası yoktu." dedi.

        Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt da yangının maddi hasarla atlatılmasından dolayı şanslı olduklarını ifade ederek, "İnşallah çalışanımızın bu maddi hasarını hep birlikte karşılayacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi
        Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi
        Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi
        Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi
        Türk firması 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet satıyor
        Türk firması 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet satıyor
        Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları tamamlandı
        Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları tamamlandı