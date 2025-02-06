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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:40
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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Ü.Ö'nün kullandığı 13 DC 323 plakalı otomobil, Dutlubahçe Mahallesi'ndeki kavşakta B.E. idaresindeki 07 BVE 395 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Ü.Ö'nün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülerek devrilen direk, park halindeki bir araca zarar verdi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler Ü.Ö. ve B.E. ile aracında bulunan Havva Nur E. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Devrilen direğin zarar verdiği aracın sürücüsü Serkan D, aracını yol kenarına park ettiği esnada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Aracı daha durdurmadan ses duydum ve direk aracımın kenarına devrildi, daha sonra kaza yapan aracı gördüm. Allah'a şükür bize bir şey olmadı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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