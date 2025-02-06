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        Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına başkan ve meclis üyeleri de destek verdi

        –Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlardan kan bağışı alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:38
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        Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına başkan ve meclis üyeleri de destek verdi
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        –Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlardan kan bağışı alınıyor.

        Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan Kızılay kan toplama otobüsünde vatandaşlardan kan bağışı kabul eden Kızılay ekiplerine Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve meclis üyeleri ile belediye personelleri de destek verdi.

        Kendisi de doktor olan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sağlıklı insan vücudu tarafından yenilenebilen kanın, bağışlanmasıyla başka canların da sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olunabileceğini söyledi.

        Kızılay’ın kan bağışı konusunda büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Avcıoğlu, "Kan her zaman ihtiyaç duyulan, insan yaşamı için önemli bir maddedir. Kızılay bu konuda kan ihtiyacı olan insanların ihtiyacını karşılamak için çalışma yürütüyor. Belediye olarak bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Vatandaşlarımızı da kan bağışı vermeye ve gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." dedi.

        Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı etkinliğinde Kumluca Belediye Meclis üyeleri de kan bağışında bulundu.

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