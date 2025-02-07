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        Alanya'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 10 kişiye, 92 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:05
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        Alanya'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 10 kişiye, 92 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

        Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde bazı kahvehanelerde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 10 kişiye 92 bin 470 lira idari para cezası kesti.

        2 iş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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