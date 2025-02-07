Alanya'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 10 kişiye, 92 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 10 kişiye, 92 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bazı kahvehanelerde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 10 kişiye 92 bin 470 lira idari para cezası kesti.
2 iş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.
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