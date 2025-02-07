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        TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da gerçekleşecek

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "32. Bilim Olimpiyatları"nın ödül töreni Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:53
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        TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da gerçekleşecek
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        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "32. Bilim Olimpiyatları"nın ödül töreni Antalya'da düzenlenecek.

        TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nin, 8 Şubat'ta Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

        Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın katılacağı ifade edilen açıklamada, törende 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaketlerinin takdim edileceği belirtildi.

        Bilim olimpiyatlarının aşamaları hakkında bilgi verilen açıklamada, TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen etkinliğin, 18 Mayıs 2024'te 81 il merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı yapılan birinci aşama sınavı ile başladığı aktarıldı.

        Açıklamada, 14 bin 188 öğrencinin başvurduğu sınav sonucunda 515 öğrencinin ikinci aşamaya katılmaya hak kazandığı ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde gerçekleşen Yaz Okulu'nda eğitim aldığı vurgulandı.

        Ankara'da 14-20 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan ikinci aşama sınavı sonrasında 35 altın, 77 gümüş ve 113 bronz madalya olmak üzere 225 öğrencinin madalya almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Madalya kazanan 197 erkek ve 28 kız öğrenci ile olimpiyat komitelerince eğitim almaları uygun görülen 22 öğrenci olmak üzere toplamda 247 öğrenci, 25 Ocak-8 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Kış Okulu kapsamında uluslararası ve bölgesel olimpiyatlara hazırlanıyor. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ödül töreninde, bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrenciler ödüllerine kavuşacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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