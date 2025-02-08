Milli sporcu Zeliha Nur Kamaç, İslam'i Dayanışma Oyunları'na damga vurmak istiyor

GÜLSEM ADAM - Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Geçen sene Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya alan 19 yaşındaki milli sporcu Kamaç, AA muhabirine, uluslararası şampiyonalarda kürsünün en üstüne çıkmak için yoğun çalışma temposu içinde olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında düzenlenen çok sporlu organizasyonlardan biri olan ve 4 yılda bir organize edilen İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandığını ifade eden Kamaç, altın madalya için antrenörünün nezaretinde sıkı çalıştığını kaydetti.

Kamaç, "2024'te de Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ikinci oldum, inşallah bu sene şampiyonluklar elde ederim. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 6-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Başarılarıyla örnek olmak istediğini dile getiren Kamaç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin muaythai branşını tanıdığını, bu sporun mart ayında Olimpiyat oyunları programlarına da alınmasının beklendiğini aktardı.

Muaythainin olimpik spor kategorisinde yer alması durumunda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmanın da hedefleri arasında olduğuna işaret eden Kamaç, olimpiyat şampiyonluğunun en büyük hayali olduğunu vurguladı.

- Antrenör Urlu: "Altın madalya için Riyad'da olacağız"

Antrenör Yasin Urlu da Kamaç'ın muaythai de ulusal ve uluslararası birçok derece ve şampiyonluklarının olduğunu kaydetti.

Kamaç'ın muaythai sporuna yeteneğini keşfederek sporcunun gelişimi için özel önem verdiklerini anlatan Urlu, şöyle konuştu:

"Sporcumuz, 2018'de Erzincan'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Aynı organizasyonda 2019'da yine şampiyon oldu. Buradan sonra dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İlk dünya şampiyonluğunu 2019 yılında aldı. Sonra EMF kampta namağlup yoluna devam etti. 2022 yılında Malezya'da dünya 3.'sü oldu. Atina'da 2024'te düzenlenen şampiyonada dünya 2.'si oldu. Bu yıl ise dünya şampiyonu olmak istiyor, şu an antrenmanlarını özveriyle yapıyor."