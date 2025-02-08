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        2025 Futgolf sezonu başladı

        2025 yılı Futgolf sezonunun açılış turnuvası Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:50
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        2025 Futgolf sezonu başladı
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        2025 yılı Futgolf sezonunun açılış turnuvası Antalya'da başladı.

        Serik İlçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahasında düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya 120 sporcu katılıyor.

        Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Levent Baş, AA muhabirine, bu yıl lig kapsamında 9 turnuva düzenleyeceklerini belirtti.

        Turnuvalar sonucunda toplanan puanlarla şampiyonların belirleneceğini ifade eden Baş, Antalya'da saha, rüzgar ve havanın çok güzel olduğunu söyledi.

        Baş, amaçlarının Futgolf ligini daha da büyütmek olduğunu dile getirek "Özellikle Antalya bölgesinde Futgolf'ü bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Çünkü dünyada hem iyi saha hem de her şey dahil oteli bir arada bulabileceğimiz bölge çok az. Futgolf turizmi çok gelişebilecek bir alan. Az sayıda insan geliyor ama özellikle yabancılar çok ciddi para bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Turnuva yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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