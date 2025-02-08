Antalya'da eğlence mekanındaki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.
Arif Mahallesi'nde müzikli eğlence mekanına gelen bazı kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, bıçaklanarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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