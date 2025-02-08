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        Antalya'da eğlence mekanındaki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Antalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:39
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        Antalya'da eğlence mekanındaki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

        Arif Mahallesi'nde müzikli eğlence mekanına gelen bazı kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, bıçaklanarak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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