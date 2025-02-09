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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, son zamanlarda çok fazla sakatlık yaşandığını belirterek, "Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:15
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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, son zamanlarda çok fazla sakatlık yaşandığını belirterek, "Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum." dedi.

        Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son haftalarda yaşanan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine bu maçta İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'yü kaybettiklerini söyledi.

        Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceğini dile getiren Mourinho, "Son haftada yaşanan sakatlılar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanıyorum. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, futbolda bazen bu dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer döneminde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti" diye konuştu.

        Jose Mourinho, bu sakatlıkların bir gün, bir hafta kadar kısa olmadığını ancak çok da uzun olmadığını da anlatarak, "Son dönemde yaşanan sakatlıklar, sezon boyunca sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar. O yüzden pozitif olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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