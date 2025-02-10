Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

Öz geçmişi okunan Şimşek'in cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

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