Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cuma Şimşek (39) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

        Öz geçmişi okunan Şimşek'in cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

        İzinli olan polis memuru Cuma Şimşek'in kullandığı 07 BYN 541 plakalı motosiklet dün Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında devrilmiş, yaklaşık 150 metre sürüklenen motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Şimşek, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Antalya'da Türk Müziğinin usta isimleri anıldı
        Antalya'da Türk Müziğinin usta isimleri anıldı
        Manavgat ve Kemer'de yangın söndürme tatbikatı düzenlendi
        Manavgat ve Kemer'de yangın söndürme tatbikatı düzenlendi
        Taurus Kış Golf Turnuvası sona erdi
        Taurus Kış Golf Turnuvası sona erdi
        Yaz sezonu için müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor
        Yaz sezonu için müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor
        Deneme amacıyla dikildi, yılda 21 bin ton ürün alınıyor
        Deneme amacıyla dikildi, yılda 21 bin ton ürün alınıyor
        Depremzede çocuklar, 'gönül atkısı' ile ısınıyor
        Depremzede çocuklar, 'gönül atkısı' ile ısınıyor