"Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'da başladı

Antalya'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" başladı.

Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrede, çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin konular ele alınacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada her geçen gün fırtına, hortum ve kuraklık gibi doğa felaketlerinin arttığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca 1987'de "Ortak Geleceğimiz" adlı raporun yayımlandığını anımsatan Şahin, "Raporda, artan nüfusun getirdiği gıda baskısından, kalkınma mücadelesinin getirdiği enerji yükü ve bunun maliyetinden bahsediliyordu. Bugün tüm söylenenlerin fazlasıyla gerçekleştiğini ve aciliyet arz ettiğini görüyoruz. Artık zaman kalmadı, geri dönülemeyecek noktaya doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Şahin, dünyanın çok hızlı bir şekilde toparlanması ve yürütülecek tüm çalışmaların çevre merkezli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın turizmin yanında önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Antalya sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük sera üretim üssüdür. Türkiye'nin sebze üretiminin neredeyse yarısını Antalya karşılar ve çok büyük miktarda su kullanıyoruz. Maalesef geçen senelere göre beşte bire kadar inen bir su rezervimiz ortaya çıktı. Artık seralarda yağmur suyunun tabanda depolandığı ve o şekilde kullanıldığı çözümler aramaya başladık. Çünkü suyun yetmeyeceği çok net gözüküyor. Dolayısıyla çok daha mütevazı, bilinçli yaşamalıyız. Çocuklarımız da bu bilinçle yetiştirmeliyiz."

Kongrenin onursal başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş ise yeryüzünün ortalama sıcaklığının 10 bin yıl boyunca 14 santigrat derece kaldığı halde, son 30-40 yılda doğal etkenlerin yanı sıra insanların yaşam biçimi ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle hızla değiştiğini kaydetti.