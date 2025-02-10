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        "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'da başladı

        Antalya'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:31
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        "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'da başladı
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        Antalya'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" başladı.

        Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrede, çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin konular ele alınacak.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada her geçen gün fırtına, hortum ve kuraklık gibi doğa felaketlerinin arttığını söyledi.

        Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca 1987'de "Ortak Geleceğimiz" adlı raporun yayımlandığını anımsatan Şahin, "Raporda, artan nüfusun getirdiği gıda baskısından, kalkınma mücadelesinin getirdiği enerji yükü ve bunun maliyetinden bahsediliyordu. Bugün tüm söylenenlerin fazlasıyla gerçekleştiğini ve aciliyet arz ettiğini görüyoruz. Artık zaman kalmadı, geri dönülemeyecek noktaya doğru gidiyoruz." diye konuştu.

        Şahin, dünyanın çok hızlı bir şekilde toparlanması ve yürütülecek tüm çalışmaların çevre merkezli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Antalya'nın turizmin yanında önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        "Antalya sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük sera üretim üssüdür. Türkiye'nin sebze üretiminin neredeyse yarısını Antalya karşılar ve çok büyük miktarda su kullanıyoruz. Maalesef geçen senelere göre beşte bire kadar inen bir su rezervimiz ortaya çıktı. Artık seralarda yağmur suyunun tabanda depolandığı ve o şekilde kullanıldığı çözümler aramaya başladık. Çünkü suyun yetmeyeceği çok net gözüküyor. Dolayısıyla çok daha mütevazı, bilinçli yaşamalıyız. Çocuklarımız da bu bilinçle yetiştirmeliyiz."

        Kongrenin onursal başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş ise yeryüzünün ortalama sıcaklığının 10 bin yıl boyunca 14 santigrat derece kaldığı halde, son 30-40 yılda doğal etkenlerin yanı sıra insanların yaşam biçimi ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle hızla değiştiğini kaydetti.

        - Antalya 2025 "Çevre Başkenti" seçildi

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da kentte çevreye ve sürdürülebilirliğe yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini, kentin mavi bayrak programında plaj sayısı bakımından dünyada birinci, yeşil anahtar programında ise Türkiye'de birinci sırada olduğunu söyledi.

        2019'dan bu yana 20 ulusal ve uluslararası çevre ödülü aldıklarını belirten Atasoy, kentin Asya Belediye Başkanları Formu tarafından 21. çevre ödülüne layık görüldüğünü ve Antalya'nın 2025 yılının "Çevre Başkenti" kabul edildiğini açıkladı.

        TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç Dr. Abdulkadir Ateş ise Türkiye'nin mavi bayrak bakımından dünyada üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

        Vakfın 30 yıldır Türkiye'de çevre odaklı önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Ateş, "Bugün doğa ile insanoğlu bir savaş içerisinde. Maalesef bu savaşı insanoğlunun kazanması bir felaket olacaktır. Bizim çevre ve diğer dünya sorunlarıyla ilgili yeni bir model geliştirmemiz lazım. O model de 'kazan kazan' yaklaşımı, sürdürülebilirlik olmalıdır." dedi.

        Kongre, 12 Şubat'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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