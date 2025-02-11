Alanya'da park halindeki otomobil yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde park halindeki A.M.A'ya ait 07 NN 402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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