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        Alanya'da park halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:55
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        Alanya'da park halindeki otomobil yandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde park halindeki A.M.A'ya ait 07 NN 402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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