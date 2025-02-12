Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'da 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla öldürdüğü için 25 yıl, hırsızlık suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan astsubay, yeniden yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL

        Antalya'da 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla öldürdüğü için 25 yıl, hırsızlık suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan astsubay, yeniden yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

        Savunma yapan sanık, tahliyesini talep ettiğini belirterek, kimseyi öldürmediğini öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

        - Olay ve adli süreç

        Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022'de giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmaya çalışmıştı.

        Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istemiş, Yusuf Dellal'in ağabeyi ile tekrar olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulan erkek arkadaşının cesediyle karşılaşmıştı.

        İhbarın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmış, daha sonra 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

        Tutuklanan zanlının jandarmada görevli astsubay M.D.Y olduğu öğrenilmişti.

        M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanığın iyi hali nedeniyle ceza 25 yıla indirilmişti. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

        Karar, itiraz sonrası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Türk kıyılarının "yerli muhafızları" görev başında
        Türk kıyılarının "yerli muhafızları" görev başında
        Antalya'da bir kişi evlenmek için biriktirdiği parayı TSK Güçlendirme Vakfı...
        Antalya'da bir kişi evlenmek için biriktirdiği parayı TSK Güçlendirme Vakfı...
        Vakit geçirdiği depoda çıkan yangında öldü
        Vakit geçirdiği depoda çıkan yangında öldü
        Antalya'da lise öğrencisi bulduğu sikkeleri müzeye teslim etti
        Antalya'da lise öğrencisi bulduğu sikkeleri müzeye teslim etti
        Antalya Havalimanı ocakta yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi
        Antalya Havalimanı ocakta yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi
        İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da devam ediyor
        İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da devam ediyor