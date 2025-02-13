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        Antalya'daki Çorumlu iş insanları, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Hayta'yı ziyaret etti

        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:30
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        Antalya'daki Çorumlu iş insanları, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Hayta'yı ziyaret etti
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        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta ile bir araya geldi.

        Platformdan yapılan açıklamaya göre, görüşmede gerçekleştirilen toplantıda ilçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler görüşüldü.

        Hayta, buradaki konuşmasında, Çorumlu iş insanlarını ihtiyaç duyulan her konuda destekleyeceğini, işbirliği yapmaya ve Muratpaşa'yı daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Platform Başkanı Halil Güvenbaş da bölgedeki ekonomik gelişmelere katkı sağlamak amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

        Platform olarak kendilerinin de çeşitli projeler ürettiklerini ve kent ekonomisi için yatırımlar yaptıklarını anlatan Güvenbaş, ilçede daha fazla fırsat oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

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