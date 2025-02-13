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        Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarında mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:33
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        Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarında mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gedevet Yaylası yolunda etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 2 araçtaki kişiler, Belediyeyi arayarak yardım istedi.

        Acil Koordinasyon Merkezi koordinesindeki ekipler, iş makineleriyle yolu açarak 2 araca ulaştı.

        Kara yolunun açılmasının ardından mahsur kalan kişiler, güvenle şehir merkezine geldi.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı açıklamada, "Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için sahada görev başında. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hemşehrilerimizden, özellikle yüksek kesimlerdeki kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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