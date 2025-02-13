Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı açıklamada, "Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için sahada görev başında. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hemşehrilerimizden, özellikle yüksek kesimlerdeki kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gedevet Yaylası yolunda etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 2 araçtaki kişiler, Belediyeyi arayarak yardım istedi.

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