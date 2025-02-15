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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:10
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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti" suçundan 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.E. ile "yasa dışı bahis" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.M.H'yi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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