Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti" suçundan 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.E. ile "yasa dışı bahis" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.M.H'yi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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