Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O, İ.G, H.Y, BT, S.A ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, F.O. ve F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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