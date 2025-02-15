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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:56
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O, İ.G, H.Y, BT, S.A ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, F.O. ve F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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