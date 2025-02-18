Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AGC'nin "Basın Sohbetleri" etkinliğine konuk oldu:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesinde geçen sene yaşanan kazadan sonra sökülen teleferikle ilgili, "Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız." dedi.

Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Burada projelerine ilişkin bilgi veren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Böcek, ulaşım sorununa ilişkin, kentte 2019'dan bugüne kadar 210 bin 104 nüfus artışı yaşandığını söyledi.

Trafiğe "07" plakalı 501 bin araç girişi olduğuna değinen Böcek, bunun dışında da etmenlerle trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Böcek, kentte 148 akıllı kavşak yaptıklarını, 2040'a kadar ulaşım sorununu çözmeye yönelik ulaşım ana planı üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Kentteki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) ne zaman devreye gireceği yönündeki soru üzerine Böcek, 13 Şubat'ta takvimin başladığını, mayısta sistemin devreye girmiş olacağını bildirdi.

- "Teleferik kazası hepimizi üzdü"

Böcek, 12 Nisan 2024'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasından sonra kapatılan teleferikle ilgili şöyle konuştu:

"Teleferikle ilgili talihsiz bir olay yaşadık. Direklerle ilgili hata olduğu konuşulmuştu. Sonuç olarak 1 kişi hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Manavgat yangınları dahil olmak üzere her olaydan sonra tedbirlerimizi artırarak, itfaiye erimizi ikiye katladık, araç gereçle ilgili 14 milyon liralık yeni araçlar alıyoruz. Kazadan sonra teleferik söküldü. Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız. Antalya'da o teleferik olacak."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Antalya'da yapılan çalışmaları anlatan Böcek, Antalya'da 2 bin 734 tesis olduğunu, denetlemelerden sonra eksiklikleri bulunan 140 otelin kapandığını söyledi.

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