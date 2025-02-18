Alanya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ç'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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