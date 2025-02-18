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        Antalya'da Türk Hava Kurumunun 100. yılı kutlandı

        Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:48
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        Antalya'da Türk Hava Kurumunun 100. yılı kutlandı
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        Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

        Vali Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, havacılığı milli beka meselesi olarak gördüğünü söyledi.

        Bu anlayışla kurulan Türk Tayyare Cemiyetinin bugün THK olarak ülkede havacılık sektörünün yerleşmesi, kültürünün yaşatılması ve gelişmesinde büyük görev üstlendiğini anlatan Şahin, THK'nin kuruluş sürecinin ardından, çeşitli nedenlerle Türkiye'nin havacılık alanında gelişiminin sekteye uğradığını dile getirdi.

        Son yıllarda gerçekleştirilen büyük hamlelerle bu açığın kapatıldığını ifade eden Şahin, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, dünya havacılığında kültürüyle söz sahibidir. Pilotlarımız ve yer hizmetlerimiz, dünyanın en iyileri arasındadır. Aynı zamanda imalat alanında da büyük mesafeler katettik. Örneğin, dünya insansız hava aracı sektörünün yüzde 65'i Türk İHA'ları tarafından karşılanıyor. Yani bu piyasayı domine ediyoruz." dedi.

        Havacılığın geniş bir sektör olduğunu dile getiren Şahin, sadece İHA ve uçaklarla sınırlı kalmamak, artık uzayı da anlamak ve bu alanda da olmak gerektiğini kaydetti.

        THK Antalya Şube Başkanı Nafiz Eken de THK ve Türkkuşu'nun birçok alanda faaliyet gösterdiğini, bu iki kurumun her koşulda yüzyıl boyunca görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ve getirmeyi sürdüreceğini söyledi.

        Geçmişte THK'nin kötü yönetildiğini ve bu nedenle borçlandığını, bunun da kuruma güveni azalttığını anlatan Eken, "Ancak son yıllarda durum değişti. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere birçok THK sevdalısı, kurumumuza sahip çıktı. Kurumumuzu eski güvenilir ve sevilen haline getirebilmek için kayyum heyeti başa geldi." dedi.

        Eken, kayyum heyetinin, kurumun borçlarını yapılandırarak ödenebilir hale getirdiğini ve yapısını güçlendirerek daha etkili olmasını sağladığını ifade etti.

        THK'nin 10 yılda tüm branşlarda 740 bin havacı yetiştirdiğine değinen Eken, gençleri THK'ye üye olmaya ve çalışmalarına katılmaya davet etti.

        Etkinlikte, protokol üyelerine plaket verildi.

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