Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçu kapsamında Döşemealtı ilçesinde 6 müştekinin müraacatı üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemeler sonucu, yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen ve birlikte hareket ederek müştekileri toplamda 92 milyon lira zarara uğratarak mağdur eden 8 şüpheli operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 7 şüpheli tutuklandı.
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