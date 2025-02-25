Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu Kadir Can İbicek (19) ile cinayete yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz sanıklar M.İ.T. ve H.Ç. (31) katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık İbicek, maktulün elinde silah olduğunu öne sürerek, amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

Maktulün annesi Safiye Aldemir ise oğlunun evinde, ev satışından dolayı bulunan 170 bin liranın kayıp olduğunu ileri sürerek, "Benim oğlum bir şeylere karışmış olabilir. Biz Almanya'daydık. Ancak, oğlum ot, çöp için öldürülmedi. Kayıp olan parayı kim aldı?" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Toros Mahallesi 801 Sokak'ta 20 Mayıs 2024'te Kadir Can İbicek'in silahla ateş ettiği Alper Aldemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan İbicek tutuklanmış, cinayete yardım ettikleri iddia edilen H.Ç. ve taksi şoförü M.İ.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.