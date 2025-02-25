Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu Kadir Can İbicek (19) ile cinayete yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz sanıklar M.İ.T. ve H.Ç. (31) katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık İbicek, maktulün elinde silah olduğunu öne sürerek, amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

        Maktulün annesi Safiye Aldemir ise oğlunun evinde, ev satışından dolayı bulunan 170 bin liranın kayıp olduğunu ileri sürerek, "Benim oğlum bir şeylere karışmış olabilir. Biz Almanya'daydık. Ancak, oğlum ot, çöp için öldürülmedi. Kayıp olan parayı kim aldı?" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Toros Mahallesi 801 Sokak'ta 20 Mayıs 2024'te Kadir Can İbicek'in silahla ateş ettiği Alper Aldemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan İbicek tutuklanmış, cinayete yardım ettikleri iddia edilen H.Ç. ve taksi şoförü M.İ.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"

        Benzer Haberler

        Alanya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Alanya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Müzisyen Cem Köksal hobi olarak başladığı gitar üretiminde dünyaya açılıyor
        Müzisyen Cem Köksal hobi olarak başladığı gitar üretiminde dünyaya açılıyor
        Polis memuru evinde ölü bulundu
        Polis memuru evinde ölü bulundu
        Antalya kıyılarında deniz doldurularak yapılan iskeleler, uydu fotoğrafları...
        Antalya kıyılarında deniz doldurularak yapılan iskeleler, uydu fotoğrafları...
        Cinayet silahı, metruk binanın havalandırmasında bulundu
        Cinayet silahı, metruk binanın havalandırmasında bulundu