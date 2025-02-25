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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:50
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) öğrencilerle buluştu.

        Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir misyonu üstlenen Alper Gezeravcı'yı ağırladı.

        Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda Gezeravcı uzay yolculuğundaki deneyimlerini, bilimsel çalışmalarını ve astronot olma sürecinde yaşadığı zorlu eğitim süreçlerini paylaştı.

        Gezeravcı, buradaki konuşmasında, uzay misyonu sonrası 300 etkinlikte gençlerle buluştuğunu, uzay yolculuğunun sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlama, gençlere ilham olma amacını taşıdığını söyledi.

        Türkiye'nin uzay çalışmalarında ulaştığı noktanın gurur verici olduğunu belirten Gezeravcı, şöyle konuştu:

        "Haberleşme uydusu kabiliyetinde dünyanın 11 ülkesinden biriyiz. Tankların zırhında ve can yeleğinde kullanılan bor karbür üretebilen dünyada sadece 3 ülke var. Birisi biziz. Taarruzi İHA üreten dünyada sadece 4 ülke var, birisi biziz. Baz istasyonu üretebilen dünyada sadece 5 ülke var, bir tanesi biziz. Elektrikli araba, uçak ve helikopterini kendi bünyesinde üretebilen sadece 6 ülke var. Birisi biziz. Kendi jet motorunu ve hava - hava füzesini kendi kapasitesiyle üretebilen 7 ülke var. Bir tanesi biziz, Türkiye Cumhuriyeti."

        Türkiye'de uzay farkındalığının Avrupa'dan daha ileride olduğunu vurgulayan Gezeravcı, Avrupa Uzay Ajansı'nın 2021'deki astronot sınıfı seçimine 27 ülkeden 22 bin 525 kişinin başvurduğunu, Türkiye'nin astronot seçim sürecinde ise 36 bin vatandaşın başvuru yaptığına dikkati çekti.

        - "Ay yüzeyine iniş yapan 6'ncı ülke olmayı hedefliyoruz"

        Gezeravcı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve 2026 - 2028 döneminde gerçekleştirilecek insanlı uzay misyonuna ilişkin, "2026 - 2028 aralığında kendi bilimsel ünitemizi, kendi sistemimizle Ay'a ulaştırmayı planlıyoruz. Ay yüzeyine iniş yapan yalnızca 5 ülke var, biz de 6'ncı ülke olmayı hedefliyoruz. Proje şu an çok ciddi seviyeye gelmiş durumda." diye konuştu.

        Türk uzay programının hızla ilerlediğini vurgulayan Gezeravcı, ayrıca Ekvator hattı civarında bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

        Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, bilim, teknoloji, savunma sanayi, milli bağımsızlık ve Türkiye'nin gelecekteki hedefleri gibi önemli konularda tavsiyelerde bulundu.

        Program sonunda, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Gezeravcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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