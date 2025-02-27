Antalya'da zeytin çekirdekleri dönüştürülerek zemin kaplamada kullanılmaya başlandı

Antalya'da çevreye katkı sağlamak amacıyla zeytin çekirdekleri dönüştürülerek çocuk oyun parklarının zemin kaplamasında kullanılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, parklarda çocuk oyun gruplarında yeni zemin uygulaması çalışması yaptı.

Zeytin çekirdekleri dönüştürülerek, ilk etapta Konyaaltı Sahili ve Karaalioğlu Parkı'ndaki oyuncak gruplarının zeminine yerleştirildi.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla organik atıklar değerlendirilerek doğaya duyarlı çözümler üretiliyor. Bu çalışma kapsamında, çocuklara esnek ve darbe emici yapısı sayesinde daha güvenli oyun ortamı sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli Peyzaj Mimarı Önder İlaslan, zeytin çekirdeğinden dönüştürülen zemin kaplamanın daha dayanıklı, çocuklar için güvenli, sağlıklı ve konforlu olduğunu belirtti.

Zeytin çekirdeği kaplamasının ekonomik ve ekolojik faydalarıyla da öne çıktığına dikkati çeken İlaslan, bu kaplamanın geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olmasının, geleneksel kauçuk ve plastik bazlı zemin kaplamalarına kıyasla daha çevreci alternatif olduğunu kaydetti.