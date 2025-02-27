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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:49
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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        S.Ş. idaresindeki 07 BNM 685 plakalı otomobil, Ağullu Mahallesi Ambarlar mevkisinde D-400 kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Güler'e (73) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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