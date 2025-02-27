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        Antalya'da "Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı" yapıldı

        Antalya'da, 5. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:16
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        Antalya'da "Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı" yapıldı
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        Antalya'da, 5. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite ev sahipliğindeki program Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapıldı.

        Sanatı, kültürü ve doğayı bir araya getiren etkinliklerin yer aldığı programa, yurt içinden ve dışından birçok akademisyen, sanatçı katıldı.

        Sanatçıların sergi ve performanslarla katkı sağladığı, akademisyenlerin Türk kültürü ve sanatı hakkında bildiriler sunduğu etkinlikte, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, soyut dışavurumculukla ilgili gösteri sundu.

        Geleneksel Türk sanatları üzerine gerçekleştirilen panelde ise çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, Türk sanatlarının geçmişi ve geleceği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

        - Etkinlik kapsamında fidan dikimi yapıldı

        Program kapsamında Akdeniz Üniversitesi Camisi yanında, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşların personeli, kreş, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, kampüsün şehrin tam kalbinde yer aldığını belirtti.

        Bölgenin doğa alanı olarak korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çeken Özen, üniversite olarak kampüs alanında ağaçlandırmayı öne çıkararak, tüm boş alanları uygun ağaç türleriyle yeşillendirilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ise fidan dikim etkinliğinin ilk adımlarının Manavgat'taki orman yangınları sonrasında atıldığını, yaklaşık 10 bin fidanı sanatçı ve akademisyenlerin diktiğini aktardı.

        Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fuat Nur ise Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, çam, zeytin ve defne ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu.

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