Antalya'da huzur ve güven denetimi yapıldı

Antalya'da polis ekipleri kent genelinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Denetimlerde ekipler tarafından son bir haftada 207 bin 4 kişinin sorgulandığı, 542'si aranan, bin 639 kişinin yakalandığı ve adliyeye sevk edilen 210 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Geçici konaklama yeri ve araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetimlerde 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

""Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında, 5 olayda 17 şüpheliye idari işlem uygulandı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında, 155 şüpheliye idari para cezası yazıldı. Yapılan çalışmalarda, 40 silah, 163 fişek, 7 kesici alet ve çok miktarda narkotik maddeye el konuldu."