Antalya'da TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında program düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Antalya'da "Şehir ve Estetik" konulu program yapıldı.

TÜGVA Antalya İl Üniversite Koordinatörlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Yeniler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa Vali Hulisi Şahin konuk oldu.

Şahin, şehirlerin gelişimi ve estetik yapısı üzerine değerlendirmelerde bulunarak, teknolojik gelişmelerin şehirlerin yapısını nasıl etkilediğini anlattı.

Avrupa şehirleriyle Türkiye'deki şehirleri kıyaslayan Şahin, hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün şehirlerin altyapısı üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti.

Şahin, Türklerin göçebe toplum olarak anılmasının şehir kültürüne sahip olmadıkları anlamına gelmediğine dikkati çekerek, Ötüken, Balasagun ve Kaşgar gibi tarihi Türk şehirlerinin yapısına değindi.

Türklerin yaklaşık 3000-3500 yıllık serüveninde şehircilik anlamında en değerli servetinin İstanbul olduğunu vurgulayan Şahin, "İstanbul Türk milletinin en büyük hazinesidir." ifadesini kullandı.

Çevrenin önemli olduğuna işaret eden Şahin, "Geçmişte bazı şehirlerde hava kalitesi düşüktü. Ancak teknolojik gelişmeler ve doğal gaz kullanımıyla bu sorun büyük ölçüde kontrol altına alındı. Doğal gaz Türkiye şehirlerinin havasını kurtardı. Antalya, Türkiye'nin hava kalitesi en yüksek şehirlerinden biri." dedi.

TÜGVA Antalya İl Temsilcisi Mert Topcuoğlu da şehirleşmenin önemini vurgulayarak, şehirlerdeki tarihi yapıların değerinin bilinmesi, korunması ve daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi.