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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:09
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Antalya kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'nde teravih namazında saf tutan cemaat, namazın ardından dua etti.

        İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ramazanın haneleri bereketlendiren, camileri şenlendiren, gönülleri huzura erdiren bir ay olduğunu ifade etti.

        - Muğla

        Muğla'da, ramazanın ilk teravih namazı il genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.

        Menteşe ilçesinde çok sayıda kişi, tarihi Kurşunlu Camisi'ne gitti. İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından verilen vaazda ramazanın önemi anlatıldı.

        Daha sonra vatandaşlar, saf tutup Kurşunlu Camisi İmam Hatibi Yadigar Ceylan tarafından kıldırılan ilk teravih namazını eda etti.

        - Burdur

        Burdur'daki Tarihi Ulu Cami'de İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in vaazının ardından cami imamı tarafından yatsı namazı ve teravih namazı kıldırıldı.

        İlk teravih namazının ardından dua edildi.

        - Isparta

        Isparta'da da camilere gelenler, ramazan ayının manevi duygusuna ortak oldu. Kent merkezindeki Mimar Sinan Camisi'nde namaz öncesi vaaz verildi ve dua edildi.

        Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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