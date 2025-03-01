Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçından önceki son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek.
Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
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