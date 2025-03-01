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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:27
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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

        Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçından önceki son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek.

        Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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