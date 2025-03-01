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        Antalya'da coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması görüşüldü

        Turizm kenti Antalya'nın gastronomi alanında uluslararası destinasyon merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:24
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        Antalya'da coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması görüşüldü
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        Turizm kenti Antalya'nın gastronomi alanında uluslararası destinasyon merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.

        Vali Hulusi Şahin başkanlığında Finike ilçesindeki turistik Turkuaz Köy'de düzenlenen toplantıda, ünlü plajları, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'nın gastronomisi değerlendirildi.

        Toplantıda, Antalya ve Finike'nin yerel lezzetleriyle coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve gastronomi turizmine kazandırılması ele alındı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Antalya'nın 8 tescil başvurusunun daha kabul edildiği, ilin coğrafi işaret başvurusu yapılan ürün sayısının 25'e ulaştığı belirtildi.

        Toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra eşi Ebru Şahin, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Özen, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Antalya Gastronomi Platformu üyeleri katıldı.

        YÜCİTA ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Antalya Gastronomi Platformu ile Antalya'nın gastronomi alanında uluslararası destinasyon merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

        Antalya'nın gastronomi potansiyelini artırmak ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak amacıyla kurulan platform, nisanda Alanya'da toplanacak.

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        Galeri

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