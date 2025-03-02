Finike'nin portakal bahçelerinde hasat sürüyor

SİNAN ÖZMÜŞ - ALİ KARATAÇ - Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalının hasadı devam ediyor.

Mart sonuna kadar sürmesi beklenen hasat döneminde bahçelerden kasalarla traktörlere yüklenen portakallar, ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra naklediliyor.

Geçen yıl yaklaşık 250 bin ton olan Finike portakalındaki hasadın, bu yıl 200 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen seneye oranla artış gösteren ihracat talepleri, üreticiyi memnun ediyor.

Finike Toptancı Hali Derneği Başkanı ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili İsmail Karataş, AA muhabirine, Finike portakalının yurt dışında da bilinen bir meyve olduğunu belirtti.

Finike portakalının iklim, coğrafya ve sudan dolayı tadının güzel olduğunu anlatan Karataş, "Bu yıl Finike portakalı, üreticimizin yüzünü güldürdü. Geçen yıl maliyetlerin çok altında satıldı. Birçoğu da meyve suyuna gitti ama bu yıl talep biraz daha fazla olduğu için üreticimizin şu anda emeğini karşılar durumda." dedi.

- "İhracattan talep çok fazla"

Karataş, coğrafi işaretli Finike portakalında rekoltenin geçen yıla göre bu yıl düşük kaldığını ancak ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu söyledi.

Geçen sezon yaşanan kalitedeki zayıflığın ihracatı etkilediğini dile getiren Karataş, "Bu yıl kaliteden dolayı ihracattan talep çok fazla. Onun için üreticimiz şu an fiyatlardan memnun. Avrupa başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor." diye konuştu.

Karataş, pazarlardaki bütün portakalların "Finike portakalı" diye satılmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Finike portakalı her zaman kıymetli. Altın nasıl değerini kaybetmezse Finike portakalı da hiçbir zaman değerini kaybetmez. Finike'ye portakalın değerini kaybettiren, diğer bölgelerde yetişen portakalların 'Finike portakalı' olarak satılması. Tüketicilerimiz bu yönde kandırılıyor. Onun için tüketicilerimiz, ürünün üzerindeki barkod sistemini takip ederse, üretildiği yeri öğrenir ve aldatılmamış olur."