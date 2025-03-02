Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike'nin portakal bahçelerinde hasat sürüyor

        SİNAN ÖZMÜŞ - ALİ KARATAÇ - Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalının hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike'nin portakal bahçelerinde hasat sürüyor
        ABONE OL

        SİNAN ÖZMÜŞ - ALİ KARATAÇ - Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalının hasadı devam ediyor.

        Mart sonuna kadar sürmesi beklenen hasat döneminde bahçelerden kasalarla traktörlere yüklenen portakallar, ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra naklediliyor.

        Geçen yıl yaklaşık 250 bin ton olan Finike portakalındaki hasadın, bu yıl 200 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen seneye oranla artış gösteren ihracat talepleri, üreticiyi memnun ediyor.

        Finike Toptancı Hali Derneği Başkanı ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili İsmail Karataş, AA muhabirine, Finike portakalının yurt dışında da bilinen bir meyve olduğunu belirtti.

        Finike portakalının iklim, coğrafya ve sudan dolayı tadının güzel olduğunu anlatan Karataş, "Bu yıl Finike portakalı, üreticimizin yüzünü güldürdü. Geçen yıl maliyetlerin çok altında satıldı. Birçoğu da meyve suyuna gitti ama bu yıl talep biraz daha fazla olduğu için üreticimizin şu anda emeğini karşılar durumda." dedi.

        - "İhracattan talep çok fazla"

        Karataş, coğrafi işaretli Finike portakalında rekoltenin geçen yıla göre bu yıl düşük kaldığını ancak ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu söyledi.

        Geçen sezon yaşanan kalitedeki zayıflığın ihracatı etkilediğini dile getiren Karataş, "Bu yıl kaliteden dolayı ihracattan talep çok fazla. Onun için üreticimiz şu an fiyatlardan memnun. Avrupa başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor." diye konuştu.

        Karataş, pazarlardaki bütün portakalların "Finike portakalı" diye satılmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

        "Finike portakalı her zaman kıymetli. Altın nasıl değerini kaybetmezse Finike portakalı da hiçbir zaman değerini kaybetmez. Finike'ye portakalın değerini kaybettiren, diğer bölgelerde yetişen portakalların 'Finike portakalı' olarak satılması. Tüketicilerimiz bu yönde kandırılıyor. Onun için tüketicilerimiz, ürünün üzerindeki barkod sistemini takip ederse, üretildiği yeri öğrenir ve aldatılmamış olur."

        - 5 bin kişi portakal üretiyor

        Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da kasım ayında başlanan portakal hasadının mart ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Bu yılki rekoltenin geçen seneye göre düşük olmasını beklediklerini ifade eden Sarıçobanoğlu, "Rekolte azlığı ürünün fiyatını artırdı, bu sayede üreticilerimizin geliri arttı." dedi.

        Sarıçobanoğlu, ilçede yaklaşık 5 bin kişinin portakal üretimi ile uğraştığını dile getirerek, gelecek yıl rekoltenin 250 bin tona çıkmasını beklediklerini, bunun da fiyatları düşüreceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor

        Benzer Haberler

        45 yılda 26 bin 665 tarihi eser, ana vatanına getirildi
        45 yılda 26 bin 665 tarihi eser, ana vatanına getirildi
        Antalya'da derelerde olası taşkınlara karşı tedbirler alınıyor
        Antalya'da derelerde olası taşkınlara karşı tedbirler alınıyor
        Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesiyle iftar yaptı
        Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesiyle iftar yaptı
        DETOUR Projesi ile Likya Yolu'nda seçilecek 10 projeye 25 bin avro hibe sağ...
        DETOUR Projesi ile Likya Yolu'nda seçilecek 10 projeye 25 bin avro hibe sağ...
        Antalya'da coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması g...
        Antalya'da coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması g...
        Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu