Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iki grup halinde çalıştı.
Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.
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