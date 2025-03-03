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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:48
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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iki grup halinde çalıştı.

        Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.

        Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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