Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yılı kutlanacak
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek ve sanatçı Haluk Levent konser verecek.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek ve sanatçı Haluk Levent konser verecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Antalya'ya ziyaretinin 95. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Bu kapsamda, 6 Mart saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda anma programı düzenlenecek.
Aynı gün saat 21.00'de ünlü sanatçı Haluk Levent Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.
Levent, birbirinden coşkulu şarkılarını sevenleri eşliğinde seslendirecek.
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