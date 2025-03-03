Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yılı kutlanacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Antalya'ya ziyaretinin 95. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek ve sanatçı Haluk Levent konser verecek.

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