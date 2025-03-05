Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.A.'nın kullandığı 48 PP 123 plakalı otomobil ile H.E. yönetimindeki plakasız motosiklet, Kınık Mahallesi Hal Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.