Başkan Böcek'ten Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümü mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, 6 Mart'ın Antalyalılar için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Ziyaretin Antalya halkının Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonunu daha yakından hissetmesine, modern Türkiye'yi inşa etme yolunda attığı adımları daha iyi anlamasına olanak sağladığını aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"Bu nedenledir ki Cumhuriyet'e ve değerlerine gönülden bağlı, Atatürk'ün izinden ayrılmadan yürüyen Antalyalılar için 6 Mart son derece anlamlı bir gündür. 95 yıl önce Ata'mızın ziyaretiyle onurlanan güzel şehrimizde bugün de aynı gurur ve heyecanı yaşıyor olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Ata'mızın Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümünde, O'nun gösterdiği yolda ilerleyerek, Cumhuriyetimizin temellerini daha da sağlamlaştırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımaya olan kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz."

Başkan Böcek, Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda emaneti olan Cumhuriyet ve Antalya için azimle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.