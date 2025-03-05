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        Serik'te sahte plakalı ve çalıntı motosiklet kullanan kişi yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahte plakalı ve çalıntı motosiklet kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:28
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        Serik'te sahte plakalı ve çalıntı motosiklet kullanan kişi yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sahte plakalı ve çalıntı motosiklet kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, uygulama yaptıkları sırada 06 EBY 866 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede plakanın sahte, motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

        Sürücü gözaltına alındı, motosiklete de sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

        Ayrıca sürücüye sahte plaka kullanmaktan 43 bin lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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