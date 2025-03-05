Serik'te sahte plakalı ve çalıntı motosiklet kullanan kişi yakalandı

Ayrıca sürücüye sahte plaka kullanmaktan 43 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücü gözaltına alındı, motosiklete de sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, uygulama yaptıkları sırada 06 EBY 866 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede plakanın sahte, motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

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