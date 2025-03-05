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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:47
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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

        Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, yangının üç noktada etkili olduğunu söyledi.

        İki noktadaki alevlerin kontrol altına alındığını belirten Solmaz, yangının bir bölgede devam ettiğini bildirdi.

        Ekiplerin yoğun müdahale ettiğini anlatan Solmaz, "Bölgede biraz rüzgar var, işimizi zorlaştırıyor. Ama büyük ölçüde kontrol altına almak üzereyiz. Arkadaşlar çalışmalara devam ediyor." dedi.

        Solmaz, yangının bölgedeki Phaselis Antik Kenti'ni etkilemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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