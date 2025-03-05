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        Antalya'da apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:39
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        Antalya'da apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde üç katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen Mehmet Yavuz (41), zemin katta bulunan işletmenin sundurmasına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yavuz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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