Demre'de eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, eğitimde ilçeyi marka haline getiren öğrenci ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.

İlçede düzenlenen törende, öğretmenlere eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülleri ve belgeleri takdim edildi.

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