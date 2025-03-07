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        Korkuteli'nde Üreten Kadınlar El Emeği Festivali başladı

        Korkuteli Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Üreten Kadınlar El Emeği Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:07
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        Korkuteli'nde Üreten Kadınlar El Emeği Festivali başladı
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        Korkuteli Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Üreten Kadınlar El Emeği Festivali başladı.

        Festivalin açılışında konuşan belediye başkanı Saniye Caran, amaçlarının kadınların bütçesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

        Kadınların el emeklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Caran, bu festivalden kazanç sağlayan kadınların ileride el emeklerini üretip sattıkları bir iş yeri sahibi olmalarını amaçladıklarını kaydetti.

        Caran, kadınları e-ticaret sistemi ile satış yapmalarını da hedeflediklerini vurguladı.

        İlçe protokolünün de katıldığı festival 3 gün sürecek.

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        Galeri
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