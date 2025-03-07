Korkuteli'nde Üreten Kadınlar El Emeği Festivali başladı

Caran, kadınları e-ticaret sistemi ile satış yapmalarını da hedeflediklerini vurguladı.

Kadınların el emeklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Caran, bu festivalden kazanç sağlayan kadınların ileride el emeklerini üretip sattıkları bir iş yeri sahibi olmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Korkuteli Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Üreten Kadınlar El Emeği Festivali başladı.

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