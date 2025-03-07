Antalya'da komşularından etkilenen 4 yabancı kadın Müslüman oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde komşularından etkilenen Almanya vatandaşı Brigitte Wachenfeld, Diana Klett, Elena Straub ile Danimarka vatandaşı Nicola Bergmann, İslamiyet'i seçti.

İlçede yaşayan 4 yabancı kadın, komşularının yaşantılarından, yardımsever davranışlarından etkilenince Müslüman olmak için İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Müftü Abdullah Eroğlu, düzenlenen ihtida töreninde kadınlara İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Wachenfeld "Melek", Klett "Candan", Straub "Elif" ve Bergmann "Gül" isimlerini aldı.

Kadınlara "İhtida Belgesi"ni veren Eroğlu, mealli Kur'an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim meali, Temel Dini Bilgiler ile Soru ve Cevaplarla İslam ve İslam Dini kitabı ve çeşitli bilgilendirici broşürler de hediye etti.