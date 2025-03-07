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        Başkan Böcek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:51
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        Başkan Böcek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Böcek, mesajında, eşitlik, özgürlük ve hakları için mücadele veren tüm kadınların gününü kutladı.

        8 Mart'ın aynı zamanda kadınların hakları için verilen mücadelenin simgesi olduğunu aktaran Böcek, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı gün, Cumhuriyet ile kadınların kazandığı hakları hatırlatmak, kadınların emeklerini takdir etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için daha fazla çaba sarf etme sorumluluğumuzu ortaya koymak için de bir fırsattır. 'Kadınlar, erkekler gibi her alanda haklara sahip olmalıdır.' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitimde, iş hayatında, siyasette kadınların daha güçlü bir yer edinebilmesi için birçok önemli adım atmış, bu kazanımlar Türk kadınının modernleşme yolundaki en önemli dönüm noktalarından olmuştur."

        Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olmaktan gurur duyduklarını belirten Böcek, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" projesi gibi kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini sağlayacak projelere devam edeceklerini aktardı.

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