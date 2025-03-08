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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak

        Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:17
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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya nakledilecek.

        Trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki A.S.Y'nin ailesi, evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gencin kalp, akciğer, karaciğer ve böbrekleri alındı.

        Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile başlatılan işlemler doğrultusunda, A.S.Y'nin organları Ankara, Konya ve Antalya'daki hastalara ulaştırıldı.

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 Şubat'ta, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki Ersin Barcın (41) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar A.S.Y. (29) ile araçtaki A.A. (35) ve S.S. (44), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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