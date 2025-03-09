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        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik ve tarihi Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:32
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        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
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        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik ve tarihi Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930 tarihinde Antalya gezisi sırasında Serik'e ve Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        İlk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma ile başladı. Kaymakam Dr. Cemal Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İkinci program Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı.

        Kaymakam Şahin, buradaki konuşmasında Atatürk'ün Serik ilçesine gelişinin 95. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

        Atatürk'ün Serik halkına gösterdiği teveccühü ve sevgiyi bir kez daha idrak etmenin büyük bir onur olduğunu ifade eden Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, durmadan, yılmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, demokratik ve güçlü bir devlet aline getirmek için büyük devrimler gerçekleştirmiştir. İnsanlığın ortak mirası olan bu esere ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız." dedi

        Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi. 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu orotoryo ve halk oyunları gösterisi yaptı.

        Programda Atatürk'ün Serik'e gelişiyle ilgili okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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