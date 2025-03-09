Serik'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Antalya'nın Serik ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Antalya’nın Serik ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Merkez Mahallesi Tınaztepe Caddesi'nden geçen Ayşe Yılmaz, ağacın üzerinden kedi sesi geldiğini duydu. Ağaca baktığında bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören Yılmaz durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine yerine itfaiye ekibi, merdiven uzatarak kediyi aşağı indirdi.
Bu sırada başka bir kadın kediye mama vermek istedi. Ancak kedi, itfaiye erinin yere bırakıp serbest kalmasıyla koşarak gözden uzaklaştı.
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