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        Serik'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Antalya'nın Serik ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:38
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        Serik'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Merkez Mahallesi Tınaztepe Caddesi'nden geçen Ayşe Yılmaz, ağacın üzerinden kedi sesi geldiğini duydu. Ağaca baktığında bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören Yılmaz durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine yerine itfaiye ekibi, merdiven uzatarak kediyi aşağı indirdi.

        Bu sırada başka bir kadın kediye mama vermek istedi. Ancak kedi, itfaiye erinin yere bırakıp serbest kalmasıyla koşarak gözden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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