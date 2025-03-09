Serik'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bu sırada başka bir kadın kediye mama vermek istedi. Ancak kedi, itfaiye erinin yere bırakıp serbest kalmasıyla koşarak gözden uzaklaştı.

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