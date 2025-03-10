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        Muratpaşa'da afet tahliye tatbikatı düzenlenecek

        Antalya'nınMuratpaşa ilçesinde, halkı olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:55
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        Muratpaşa'da afet tahliye tatbikatı düzenlenecek
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        Antalya'nınMuratpaşa ilçesinde, halkı olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı düzenlenecek.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; 16 Mart Pazar günü saat 11.00’de vatandaşlar afet çantalarını alarak afet toplanma alanlarında bir araya gelecek. GEA Arama-Kurtarma işbirliğiyle gerçekleşecek tatbikat, afet anında hayat kurtaran ilk adımları öğretecek. Muratpaşalılar, ilçe genelinde 228 toplanma alanından kendisine en yakın toplanma alanlarını öğrenerek, güvenli tahliye pratiği yapacak.

        Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ümit Uysal, “16 Mart Pazar günü saat 11.00’de, deprem çantalarımızı alarak şehrimizdeki tüm toplanma noktalarında bir araya geleceğiz. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Bu tatbikat, olası bir felaket anında hızlı ve bilinçli hareket edebilmemizi sağlayacak.” dedi.

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