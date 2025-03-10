Dünya toplantı ve düğün turizmi temsilcileri Antalya'da buluşacak

Antalya'da, küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nun (International MICE&Wedding Forum-IMWF'2025) bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek.

IMWF Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya turizminin en önemli alanlarından olan toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik (MICE) ile destinasyon düğün organizasyonu yöneticileri, 3-6 Nisan'da bir araya gelecek.

IMWF Organizasyon Komitesi tarafından, Regnum Carya'nın ev sahipliğinde ve Inventum Global'in güç birliğiyle düzenlenecek Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nun katılımcı kontenjanları doldu.

MICE ve lüks düğün organizasyonları sektörünün temsilcileri, forumda küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla görüş alışverişinde bulunacak, sunumlar gerçekleştirecek. Katılımcıların, verimli iş görüşmeleri ve başarılı anlaşmalar gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Forumda, sektörün önde gelen isimleri ilham veren konuşmalarıyla sahne alacak. Konuşmacılar arasında Sabbas Joseph, Funke Bucknor-Obruthe, Nadia Duran ve Dalia Taha gibi önemli isimler yer alacak.